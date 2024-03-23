Doğan Alemdar: İtalya'nın provasıydı Ümit Milli Takım'da Doğan Alemdar, Gürcistan karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Ümit Milli Takımın kalecisi Doğan Alemdar, Gürcistan ile oynanan maçın ardından Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

İtalya maçının provası olarak gördükleri bu karşılaşmada taktiksel olarak iyi işler yaptıklarını ifade eden 21 yaşındaki kaleci, "Grupta şansımız var. İtalya maçını kazanarak dönmek istiyoruz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"İtalya maçını kazanmak istiyoruz"

Skor anlamında kötü sonuçlar aldıklarını dile getiren Doğan Alemdar, teknik ve taktik olarak iyi bir takıma sahip olduklarını vurguladı.

Grupta iyi maçlar oynadıklarını ancak skor anlamında istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Alemdar, "İtalya maçını kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Ümit Milli Takımın genç kalecisi Doğan Alemdar'ın bu görüşleri, takımın gelecek hedefleri ve motivasyonu hakkında önemli ipuçları sunarken, İtalya maçına olan kararlılıklarını da ortaya koyuyor.

Alemdar ve takım arkadaşlarının performansı, Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği önemli bir maçın sonucunu belirleyecek.