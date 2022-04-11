Down Futsal Milli Takımı dünya üçüncüsü

Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda Portekiz'i yenen Türkiye, ilk kez katıldığı turnuvada üçüncü oldu.

TFF’nin ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru’nun Lima şehrinde düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük maçında Portekiz’i 5-1 yendi.

Katıldıkları ilk turnuvada dünya üçüncüsü oldular

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda 6-0 yendiği rakibini yine farklı mağlup eden milliler, ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olmayı başardı.

Türk taraftarlar da destekledi

Müsabakayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, T.C. Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun, Büyükelçi Ahmet Ergin ile çok sayıda Türk seyirci tribünden izleyerek ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

Gruptaki ilk iki maçında Şili ve Uruguay'ı yenen Türkiye, üçüncü maçında Brezilya'ya kaybetmişti.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Arjantin'e penaltılarla mağlup olmuştu.