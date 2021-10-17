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- Dünya Bocce Şampiyonası'nda Buket Öztürk'ten altın, İnci Ece Öztürk'ten gümüş madalya
Dünya Bocce Şampiyonası'nda Buket Öztürk'ten altın, İnci Ece Öztürk'ten gümüş madalya
Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde milli sporcu Buket Öztürk, altın madalya kazanırken, İnci Ece Öztürk de gümüş madalya elde etti.
- AA & Ensonhaber
- 17.10.2021 - 07:22
- Güncelleme : 17.10.2021 - 07:23
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcu Buket Öztürk, İtalya'nın Alassio şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada altın nokta disiplininde mücadele etti.
Milli sporcu, final müsabakasında Fransız rakibi Pauline Gouilloud'u 15-12 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
İNCİ ECE ÖZTÜRK'TEN GÜMÜŞ MADALYA
İnci Ece Öztürk, Alassio şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada basamak disiplininde mücadele etti.
Milli sporcu, final müsabakasında Fransız rakibi Barbara Barthet'e son saniye sayısıyla 38-37 yenildi ve şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.