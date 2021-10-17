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    Dünya Bocce Şampiyonası'nda Buket Öztürk'ten altın, İnci Ece Öztürk'ten gümüş madalya

    Dünya Bocce Şampiyonası'nda Buket Öztürk'ten altın, İnci Ece Öztürk'ten gümüş madalya

    Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde milli sporcu Buket Öztürk, altın madalya kazanırken, İnci Ece Öztürk de gümüş madalya elde etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.10.2021 - 07:22
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 07:23
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    Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcu Buket Öztürk, İtalya'nın Alassio şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada altın nokta disiplininde mücadele etti.

    Milli sporcu, final müsabakasında Fransız rakibi Pauline Gouilloud'u 15-12 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    Dünya Bocce Şampiyonası nda Buket Öztürk ten altın, İnci Ece Öztürk ten gümüş madalya #1

    İNCİ ECE ÖZTÜRK'TEN GÜMÜŞ MADALYA

    İnci Ece Öztürk, Alassio şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada basamak disiplininde mücadele etti.

    Milli sporcu, final müsabakasında Fransız rakibi Barbara Barthet'e son saniye sayısıyla 38-37 yenildi ve şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

    Dünya Bocce Şampiyonası nda Buket Öztürk ten altın, İnci Ece Öztürk ten gümüş madalya #2

    Dünya Bocce Şampiyonası nda Buket Öztürk ten altın, İnci Ece Öztürk ten gümüş madalya #3

    Dünya Bocce Şampiyonası nda Buket Öztürk ten altın, İnci Ece Öztürk ten gümüş madalya #4

    Dünya Bocce Şampiyonası nda Buket Öztürk ten altın, İnci Ece Öztürk ten gümüş madalya #5

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