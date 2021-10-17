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Dünya Bocce Şampiyonası'nda Buket Öztürk'ten altın, İnci Ece Öztürk'ten gümüş madalya

Dünya Bocce Şampiyonası'nda Buket Öztürk'ten altın, İnci Ece Öztürk'ten gümüş madalya

Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde milli sporcu Buket Öztürk, altın madalya kazanırken, İnci Ece Öztürk de gümüş madalya elde etti.