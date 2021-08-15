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    Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda 3 madalya

    Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda 3 madalya

    Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcularımız, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.08.2021 - 01:36
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    2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat tarihinde bir ilke imza attı.

    22 yaşındaki Mete Gazoz'un bu büyük başarısı, onun gibi olmak isteyen genç sporcuları da hırslandırıyor.

    Mete'nin başarısının ardından, Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'ndan da güzel haberler geldi.

    GENÇ SPORCULAR 1 GÜMÜŞ, 2 BRONZ MADALYA KAZANDI

    Polonya'nın Wroclaw şehrindeki organizasyonda Hazal Burun, Nehir Sarıhan, Irmak Yüksel'den oluşan makaralı yay kadet kadınlar milli takımı gümüş madalya aldı.

    Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası nda 3 madalya #1

    Yunus Emre Arslan, Abdullah Aslım ve Eren Kırca'nın yer aldığı makaralı yay kadet erkekler takımı ile Hazal Burun ve Abdullah Aslım'ın bulunduğu makaralı yay kadet karışık takımı ise bronz madalya elde etti.

    Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası nda 3 madalya #2

    CEREN KOÇUR FİNALDE

    Bugün sona erecek organizsyonda Klasik Yay Kadet Kadınlar kategorisinde Ceren Koçur, finalde Fransız rakibi Caroline Lopez ile karşılaşacak.

    Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası nda 3 madalya #3

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