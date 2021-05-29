Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Dilara Uçan'dan altın madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Dilara Uçan, koparmada altın madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 81 kiloda yarışan Dilara Uçan, koparmada 99 kilo ile altın madalya elde etti.

TOPLAM DERECESİYLE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Milli sporcu silkmede 123 kilo ile bronz madalya kazanırken, toplamda ise 222 kiloluk derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.

Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 7. gün sonunda 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 17 madalyaya ulaştı.