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    Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan 11 altın madalya

    İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular, 11 altın madalya kazandı.
    • 08.10.2022 - 03:34
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    Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan 11 altın madalya

    Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Jesolo kentinde gerçekleştirilen organizasyon devam ediyor.

    Milliler, şampiyonada full contact, low kick, light contact ve point fighting kategorilerinde yarıştı.

    11 sporcumuz altın madalya kazandı

    AA'nın haberine göre; yarışlar sonucunda Yakub Alperen Kaysi, Muhammet Taşkın, Yağmur Özçelik, Samed Ağdeve, Ferit Karadağlı, Neris Zeynep Karadağ, Fikriye Naz Yavuz, Sıla Kartal, Sudenaz Turan, Ada Çetiner ve Cemren Temizel altın madalya kazandı.

    Organizasyon yarın yapılacak final müsabakalarıyla sürecek.

    Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası nda milli sporculardan 11 altın madalya #1

    Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası nda milli sporculardan 11 altın madalya #2


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