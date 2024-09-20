Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 12 madalya Milli sporcular, Tayland'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 12 madalya kazandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen uluslararası turnuva sona erdi. Milli sporcularımız, turnuvada büyük bir başarıya imza atarak toplamda 12 madalyayla yurda döndü. Bu madalyalar arasında 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz bulunuyor.

ALTIN MADALYA

Altın madalya kazanan sporcularımız arasında genç erkekler +81 kiloda Hasan Gök, genç kadınlar +71 kiloda Selin Nur Kazan, genç kadınlar 54 kiloda İklim Özdemir ve genç erkekler 86 kiloda Ebubekir Polat yer aldı.

GÜMÜŞ MADALYA

Gümüş madalyaya uzanan sporcular ise üst genç erkekler +91 kiloda Eray Balcı, genç kadınlar 42 kiloda Eda Erçin, genç erkekler 54 kiloda Ümeyir Ertuğrul, üst genç erkekler 81 kiloda Barış Sevimli ve genç kadınlar 60 kiloda Aleyna Korkmaz oldu.

BRONZ MADALYA

Bronz madalya kazanan isimler ise üst genç kadınlar 57 kiloda Efil Tıraş, üst genç erkekler 48 kiloda Mert Güney ve 42 kiloda Muhammed Ensar Kasap olarak turnuvayı tamamladı.

"SPORCULARIMIZ BİR KEZ DAHA TARİH YAZDI"

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada sporcuların gösterdiği üstün performansa dikkat çekerek,

Sporcularımız, sahip oldukları teknik beceri, cesaret ve enerjiyle dünya sahnesinde kendilerini kanıtladı. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Teknik ekibimiz de tecrübeleriyle bir kez daha tarih yazdı

ifadelerini kullandı.