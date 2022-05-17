Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 7 sporcumuz yarı finalde

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Sema Çalışkan, Elif Güneri ve Şennur Demir yarı finale çıktı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli boksörlerden 7'si yarı finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli

AA'nın haberine göre; Olimpiyat ve son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Busenaz, attığı net yumruklarla 2. dakikada hakemin saymasını sağladı. İlk rauntta 5 hakem de Busenaz'ın net bir şekilde üstün olduğunu belirtti.

Oldukça motive çıktığı ikinci raundun başında kombine yumruklarla rakibini yıpratan milli boksör, raundun bitmesine 1,5 dakika kala yine saydırdı. Bu raundu 4-1 alan Busenaz Sürmeneli, son raunda çok büyük bir avantajla girdi. Üçüncü rauntta rakibini zor durumda bırakan milli boksör, bitime 1 dakika 8 saniye kala hakem kararıyla maçı kazandı.

Ayşe Çağırır

Ayşe Çağırır, 48 kilo çeyrek finalinde İngiliz Demie-Jade Resztan ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve ilk raundu 5-0 alan milli boksör, iyi performansını sürdürerek ikinci raundu 4-1 üstün bitirdi. İlk 2 raunttaki avantajını koruyan Ayşe, üçüncü raundu 4-1, maçı da 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Bronz madalyayı garantileyen Ayşe Çağırır, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaşacak.

Buse Naz Çakıroğlu

Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında Filipinli Aira Cordero Villegas ile karşılaştı.

İyi başladığı maçta ilk raundu 4-1 alan olimpiyat ikincisi milli boksör, ikinci raundu 5-0 üstün bitirdi. Maç boyunca rakibini uzak tutan ve net yumruklar vuran Buse Naz, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Hatice Akbaş

Hatice Akbaş, çeyrek final maçında Bulgar Stanimira Petrova ile karşılaştı.

Seyirci desteğini arkasına alarak müsabakaya iyi başlayan Hatice Akbaş, ilk raundu 5-0 üstün tamamladı. İkinci rauntta net yumruklar atan milli sporcu, 2 kez hakemin saymasını sağladı ve raundu net bir şekilde 5-0 aldı.

İlk 2 rauntta elde ettiği avantajla iyi savunma yapan ve kontra yumruklar atan Hatice, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Sema Çalışkan

Sema Çalışkan, 70 kilo çeyrek final müsabakasında Polonyalı Daria Parada ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve ilk raundu 5-0 alan Sema, ikinci raundu da aynı skorla üstün tamamladı. Yakaladığı avantajı iyi kullanarak üstün oyununu sürdüren milli boksör, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Bronz madalyayı garantileyen Sema Çalışkan, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İrlandalı Lisa Edel O'Rourke ile karşılaşacak.

Elif Güneri

Elif Güneri, 81 kilo çeyrek finalinde Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andieg ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan Elif, sakin oyunuyla ilk raundu 5-0 aldı. İkinci raunda daha atak başlayan Kenyalı boksörü uzak tutmayı başaran milli sporcu, net vuruşlarla bu raundu da 5-0 üstün bitirdi.

Son 3 dakikalık bölümde iyi savunma yapan Elif, raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Bronz madalyayı garantileyen Elif Güneri, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Litvanya'dan Gabriele Stonkute ile karşılaşacak.

Şennur Demir

Şennur Demir, çeyrek finalde Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan Şennur, ilk raundun son anlarında rakibine arka arkaya attığı yumruklarla hakemin saymasını sağladı. İlk raundu 5-0 alan milli boksör, iyi performansını ikinci rauntta da sürdürerek bu bölümü de 5-0 önde kapattı.

Son rauntta da üstün bir oyun ortaya koyan Şennur, bitime 1 dakika kala rakibinin devam edemeyeceğine hükmeden hakemin kararıyla galip ilan edildi.

Milli boksör, yarı finalde 18 Mayıs Çarşamba günü Polonyalı Lidia Maria Fidura ile karşı karşıya gelecek.

5 milli boksör müsabakaya veda etti

Öte yandan, 75 kiloda Büşra Işıldar, 52 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Esra Özyol, 60 kiloda Esra Yıldız ile 63 kiloda Gizem Özer, rakiplerine üstün gelemeyerek elendi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.