Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'den tarihi başarı

Dünya Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, dünya üçüncüsü olarak bu kategoride tarihindeki ilk madalyayı elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki Hamdan Spor Kompleksi'nde devam eden şampiyonanın beşinci gününde Türkiye, iki bronz madalya kazandı.

ALİ SOFUOĞLU 3 YIL SONRA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Erkek Kata Milli Takımı, dünya şampiyonaları tarihinde Türkiye'ye ilk 'takım kata' madalyasını kazandırırken, erkekler katada Ali Sofuoğlu da üç yıl önce olduğu gibi yine üçüncülük kürsüsüne çıktı.

TÜRKİYE TAKIM HALİNDE ÜÇÜNCÜ OLDU

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, üçüncülük maçında 26.16 puan alarak, hakemlerden 25.22 puan alan Fransa'ya üstünlük sağladı ve Türkiye'ye bu kategoride ilk madalyayı kazandırdı.

Milli karateciler, mayıs ayında Porec'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya alarak bir ilki başarmıştı.

2018 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Dünya Karate Şampiyonası'nda erkekler katada üçüncü olan Ali Sofuoğlu, Dubai'de aynı başarıyı tekrarladı. Üçüncülük maçında İsviçreli Yuki Ujihara karşısında 26.92 puan alan Sofuoğlu, 25.6 puan alan rakibini geride bıraktı.

EREN AKKURT BEŞİNCİ

Erkekler kumite 75 kiloda Eren Akkurt, ABD'li rakibi Thomas Scott'a 5-2 yenilerek organizasyonu beşinci tamamladı.

116 ülkeden 1031 sporcunun katıldığı Dünya Karate Şampiyonası, yarın sona erecek. Organizasyonun son gününde Erkek Kumite Milli Takımı, Kazakistan ile bronz madalya mücadelesi verecek.