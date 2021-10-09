Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 8. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Letonya Türkiye milli maçı ile devam edecek.

A Milli Futbol Takımımız, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta, sahasında Norveç'le 1-1 berabere kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, Ay Yıldızlılar, 12 puanla 3. sırada kaldı.

Bu zorlu karşılaşmanın ardından gözler, Letonya mücadelesine çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki sekizinci maçında Batı Avrupa temsilcisi Letonya karşısında 3 puan arayacak.

Milliler hem rövanşı almak hem de Dünya Kupası umudunu sürdürmek için Letonya'yı mağlup etmekten başka bir ihtimali düşünmüyor.

Futbolseverler ise Letonya-Türkiye maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Peki, Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacak.

21.45'te başlayacak milli maç, TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımımızın, Letonya ile oynayacağı mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

MUHTEMEL İLK 11

Altay, Zeki, Merih, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.