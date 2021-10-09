Euro
10.3829
1.05%
Dolar
8.9684
1.05%
Altın
505.81
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
491.018
1.32%
EXEN Coin
21.98
6.28%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 8. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 12:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Letonya Türkiye milli maçı ile devam edecek.

    A Milli Futbol Takımımız, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıktığı ilk maçta, sahasında Norveç'le 1-1 berabere kaldı. Norveç, 14 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, Ay Yıldızlılar, 12 puanla 3. sırada kaldı.

    Bu zorlu karşılaşmanın ardından gözler, Letonya mücadelesine çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki sekizinci maçında Batı Avrupa temsilcisi Letonya karşısında 3 puan arayacak.

    Milliler hem rövanşı almak hem de Dünya Kupası umudunu sürdürmek için Letonya'yı mağlup etmekten başka bir ihtimali düşünmüyor.

    Futbolseverler ise Letonya-Türkiye maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Peki, Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki sekizinci maçını 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacak.

    21.45'te başlayacak milli maç, TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    A Milli Futbol Takımımızın, Letonya ile oynayacağı mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

    Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MUHTEMEL İLK 11

    Altay, Zeki, Merih, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir