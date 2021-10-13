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    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 9. maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. Peki, Cebelitarık-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 18:01
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    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, dokuzuncu maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek.

    Geçtiğimiz gün oynanan Letonya maçından galibiyetle ayrılan ayyıldızlı millilerimiz, Cebelitarık karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

    Bu heyecan verici mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, Türkiye-Cebelitarık maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

    Peki Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Cebelitarık maçı hakkında detaylar...

    TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye-Cebelitarık maçı, 13 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 21:00'da başlayacak.

    TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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