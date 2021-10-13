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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 9. maçında Cebelitarık ile karşılaşacak. Peki, Cebelitarık-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?