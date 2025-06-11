Dünya Kupası Avrupa elemelerinde sonuçlar!

İHA

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G, H ve K Grubu'nda 4. hafta maçları oynandı.

Elemelerde 2. maçına çıkan Hollanda, sahasında Malta ile karşılaştı.

Portakallar müsabakanın ilk yarısını Memphis Depay'ın 2, Virgil van Dijk'ın 1 golüyle 3-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 2. yarısında da oyun üstünlüğünü elinde tutan Hollanda, Malen'ın 2, Xavi Simons, Noa Lang ve Van de Ven'in birer golüyle sahadan 8-0 galip ayrıldı. Ronald Koeman'ın öğrencileri bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı.

MITROVIC'TEN HAT-TRICK

Sırbistan, mücadele ettiği K Grubu'nda Andorra'yı konuk etti.

Ev sahibinde Aleksandar Mitrovic, 12, 24 ve 53. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Sırbistan, grupta ilk galibiyetini alırken 2 maç sonunda 4 puana ulaştı.

OYNANAN MAÇLAR VE ALINAN SONUÇLAR

G Grubu

Finlandiya - Polonya: 2-1

Hollanda - Malta: 8-0

H Grubu

Romanya - Güney Kıbrıs: 2-0

San Marino - Avusturya: 0-4

K Grubu

Sırbistan - Andorra: 3-0

Letonya - Arnavutluk: 1-1