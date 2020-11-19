Dolar
7.7278
0.1529%
Euro
9.1663
0.1759%
Altın
1862.1
-0.4389%
Borsa
1294.72
0%
G. Altın
462.046
-0.449%
Bitcoin
137848.95
0.8819%
EXEN Coin
12.37
0.32%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C
    Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakiplerimiz

    Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakiplerimiz

    Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi, elemelere katılacak ülkelerin torbaları belli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz 2. torbada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 08:39
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 08:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynanan maçların ardından grup karşılaşmaları tamamlandı.

    Biten maçların ardından hangi ülkenin hangi torbada yer alacağı da netleşmiş oldu.

    7 Aralık'ta yapılacak olan kura çekimi öncesi, A Milli Takımımız 2. torbada yer alıyor.

    Eleme maçları 24 Mart 2021'de başlayacak.

    Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakiplerimiz #1

    MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

    1. TORBA: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda

    2. TORBA: İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Ukrayna, Avusturya, Sırbistan, Slovakya, Romanya, Türkiye

    3. TORBA: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

    4. TORBA: Bosna-Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

    5. TORBA: Ermenistan, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Letonya, Andorra

    6. TORBA: Malta, Moldova, Lihtenştayn, Cebelitarık, San Marino.

    Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakiplerimiz #2

    55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 takım, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

    2. SIRADA BİTİRENLER PLAY-OFF OYNAYACAK

    Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir