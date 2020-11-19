Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakiplerimiz

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi, elemelere katılacak ülkelerin torbaları belli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz 2. torbada yer aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynanan maçların ardından grup karşılaşmaları tamamlandı.

Biten maçların ardından hangi ülkenin hangi torbada yer alacağı da netleşmiş oldu.

7 Aralık'ta yapılacak olan kura çekimi öncesi, A Milli Takımımız 2. torbada yer alıyor.

Eleme maçları 24 Mart 2021'de başlayacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

1. TORBA: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda

2. TORBA: İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Ukrayna, Avusturya, Sırbistan, Slovakya, Romanya, Türkiye

3. TORBA: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. TORBA: Bosna-Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. TORBA: Ermenistan, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Letonya, Andorra

6. TORBA: Malta, Moldova, Lihtenştayn, Cebelitarık, San Marino.

55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 takım, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

2. SIRADA BİTİRENLER PLAY-OFF OYNAYACAK

Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.