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- Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakiplerimiz
Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakiplerimiz
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 08:39
- Güncelleme : 19.11.2020 - 08:59
UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynanan maçların ardından grup karşılaşmaları tamamlandı.
Biten maçların ardından hangi ülkenin hangi torbada yer alacağı da netleşmiş oldu.
7 Aralık'ta yapılacak olan kura çekimi öncesi, A Milli Takımımız 2. torbada yer alıyor.
Eleme maçları 24 Mart 2021'de başlayacak.
MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
1. TORBA: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda
2. TORBA: İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Ukrayna, Avusturya, Sırbistan, Slovakya, Romanya, Türkiye
3. TORBA: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya
4. TORBA: Bosna-Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg
5. TORBA: Ermenistan, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Letonya, Andorra
6. TORBA: Malta, Moldova, Lihtenştayn, Cebelitarık, San Marino.
55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. Grupların zirvesinde yer alan 10 takım, Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
2. SIRADA BİTİRENLER PLAY-OFF OYNAYACAK
Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım daha play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.