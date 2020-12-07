Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oluyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin grup kuraları bugün çekilecek. A Milli Takımımız 2. torbada yer alıyor.

Bu yaz düzenlenecek olan EURO 2020'de boy gösterecek olan A Milli Takımımız, gözünü 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerine çevirdi.

Bugün saat 20.00'de yapılacak olan kura çekimi, koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek.

2. TORBADAYIZ

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya; İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak.

Avrupa elemelerinde takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu müsabakalar, 2021 yılının mart ile kasım ayları arasında oynanacak.Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar’da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılacak.

Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası’na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

TORBALAR

1. TORBA: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. TORBA: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. TORBA: Rusya, Macaristan, İrlanda Cum., Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. TORBA: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. TORBA: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. TORBA: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino