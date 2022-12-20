Katar'da kupaya uzanan Arjantin Milli Takımı'na muhteşem bir karşılama töreni yapıldı.

Katar 2022 Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu.

"Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Başkent doldu taştı

Büyük zaferin ardından Arjantin Milli Takımı, ülkesine kupayla döndü. Şampiyonu başkent Buenos Aires'te binlerce kişi karşıladı. Kentte muhteşem bir zafer kutlaması yapıldı.

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin evine döndü ViDEO