Dünya şampiyonu güreşçi Ali Cengiz sakatlandı

AA & Ensonhaber

Türkiye Güreş Federasyonu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz’in, Türkiye Şampiyonası hazırlıkları sırasında antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdiğini duyurdu.

ÖN ÇAPRAZ BAĞLARINDAN SAKATLANDI

Açıklamada, milli güreşçinin ön çapraz bağlarından sakatlandığı belirtilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin titizlikle takip edildiği ifade edildi. Federasyon, Ali Cengiz’e ihtiyaç duyduğu tüm desteğin sağlandığını vurguladı.