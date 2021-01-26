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    Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar'ın mutlu günü

    İstanbul BBSK'nın dünya şampiyonu güreşçisi Metehan Başar, baba oldu. Melike-Metehan çiftinin yeni doğan oğullarının ismi ise Kemal Yaman oldu.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 23:42
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    Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar'ın mutlu günü

     

    Milli güreşçi Metehan Başar, oğluna babasının ismini verdiğini belirterek, “Çok güzel bir duygu evlat sahibi olmak. Allah isteyen herkese bunu yaşamayı nasip etsin. Oğlum babamın adını taşıyacağı için farklı bir mutluluk var. O yüzden de ayrı bir gurur duyuyorum. İnşallah vatanına milletine bağlı bir evlat olur, en büyük temennim o” dedi.

    ART ARDA 2 KEZ DÜNYA ŞAMPİYON OLDU

    Metehan Başar, 2017 ve 2018 yıllarında arka arkaya iki kez grekoromen stilde dünya şampiyonu olmuştu. Başar, Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi veriyor.

    Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar ın mutlu günü #1

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