Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli sporculardan 5 madalya Çin'de devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın beşinci gününde milli sporcular, 5 madalya kazandı.

AA & Ensonhaber

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Çin'in Chengdu kentindeki Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda tekvando branşında Emre Kutalmış Ateşli erkekler +87 kiloda altın, Esra Akbulak ise kadınlar +73 kiloda bronz madalya aldı.

Atletizmde erkekler 10 bin metrede Sezgin Ataç gümüş madalya kazanırken, wushu branşında Hayriye Türksoy kadınlar 52 kilo, Nusret Kayhan Altunkaya da erkekler 70 kiloda üçüncü oldu.

Milli sporcular 12 madalyaya ulaştı

Böylece organizasyonda Türkiye 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaştı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.