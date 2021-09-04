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    Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken paylaşım

    Kadın Milli Voleybol Takımımızın başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 21:41
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 21:43
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    Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken paylaşım

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu. Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    Filenin Sultanları’nda Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayıyla mücadele etti.

    "AĞLAYARAK GÜNLÜKLERİNE YAZABİLİRLER"

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ebrar Karakurt, "Bizi karalamak isteyenler Avrupa üçüncüsü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler." dedi.

    Ebrar Karakurt tan dikkat çeken paylaşım #1

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