Ebrar Karakurt'un Polonya maçındaki performansı göz doldurdu

Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Maçı 20 sayı ile tamamlayan Ebrar Karakurt'un performansı beğeni topladı.

Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk seti 25-18 gibi bir skorla önde kapattı.

Kalan iki seti de 25-14 ve 25-23'lik skorla kazanan Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale çıkan taraf oldu.

EBRAR'IN PERFORMANSI MAÇA DAMGA VURDU

Eda'nın 12, Hande'nin 11, Tuğba'nın 10 ve Zehra'nın 9 sayı ile oynadığı karşılaşmada Ebrar Karakurt'un 20 sayılık performansı izleyenleri hayrete düşürdü.

3 SETTE TOPLAM 20 SAYI

Ebrar'ın, maç sayısını getirdiği vuruşu görenler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanırken, sosyal medyada ise gündem oldu.

Ebrar Karakurt'un performansı maça damga vurdu VİDEO