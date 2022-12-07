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    Eden Hazard, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı

    Real Madrid'in tecrübeli yıldızı Eden Hazard, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
    • 07.12.2022 - 18:29
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    Eden Hazard, Belçika Milli Takımı'nı bıraktı

    2022 Dünya Kupası'na sürpriz şekilde grup aşamasında veda eden Belçika'da Eden Hazard milli takımı bıraktığını duyurdu.

    "Uluslararası kariyerimi sonlandırma kararı aldım"

    Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından milli takıma veda eden 31 yaşındaki oyuncu, "Bugün bir sayfa noktalanıyor... 2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararası kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Zaten halefim hazır. Milli Takım'ı özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

    Eden Hazard, Belçika Milli Takımı nı bıraktı #1

    Belçika turnuvada hayal kırıklığı yaşadı

    Kardeşi Borussia Dortmund'da forma giyen Thorgan Hazard'ın da kadrosunda yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşamıştı.

    Eden Hazard, Belçika Milli Takımı nı bıraktı #2

    Belçika Milli Takımı ile 126 maça çıktı

    Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maça çıkan Hazard, 33 gol attı ve 29 asist yaptı.

    Eden Hazard, Belçika Milli Takımı nı bıraktı #3


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