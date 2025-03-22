Haber Merkezi

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu ilk maçında Romanya ile Bosna Hersek'in karşı karşıya geldi.

Arena Nationala'da oynanan müsabakada kazanan, 1-0'lık skorla konuk takım Bosna Hersek oldu.

Bosna'ya galibiyeti getiren golü 14. dakikada Armin Gigovic kaydetti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Bu mücadelede ise Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko sakatlandı.

Dzeko, burnundan sakatlık yaşamasının ardından ikinci yarının başında oyundan çıktı.

Burnunda kırık şüphesi olan Dzeko, ikinci yarının başında yerini Samed Bazdar'a bıraktı.

"SOYUNMA ODASINDA DEĞİLDİ"

Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, maçın ardından yaptığı açıklamada, Edin Dzeko'nun durumunu tam olarak bilmediğini söyledi.

Barbarez, şunları dedi:

Sanırım Edin Dzeko'nun burnu kırıldı. Soyunma odasında değildi. Henüz tam bir bilgim yok.

BURNU KIRILDI

Rumen basınından Emanuel Roşu ise, maçın ardından yaptığı paylaşımda Edin Dzeko'nun burnunun kırıldığını ve golcü futbolcunun Bükreş'te bir hastanede olduğunu duyurdu.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)