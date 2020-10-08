Efecan Karaca: Hayalimi gerçekleştirdim

Almanya karşısında skoru 2-2'ye getiren golü atan Efecan Karaca, çok mutlu olduğunu söyledi.

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Almanya ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Mücadeleyi 1 golle tamamlayan ve Efecan Karaca, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Milli forma ile attığı ilk golden çok mutlu olduğunu vurgulayan Efecan, "Almanya gibi zorlu bir rakibe karşı bana şans verdiği için hocama teşekkür ederim. ''Milli Takım ile üçüncü, ilk 11'de ikinci maçımdı. Ay-yıldızlı formayla ilk golümdü. Her Türk çocuğunun hayalidir A Milli Takım forması giymek ve gol atmak. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.'' dedi.

"BİZ DE ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Milli futbolcu, "Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık. Biz de çok güçlüyüz, neler yapabileceğimizi elemelerde gösterdik. Almanya'ya karşı müthiş mücadele gösterdik, 3-3 bitti ve maçın hakkı da beraberlikti bence, iki takım da müthiş oynadı." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YI YENMEK İSTİYORUZ"

Efecan, "Bu maçı unutup yarın dinlenip sonrasında Uluslar Ligi'ne hazırlanacağız. Onlar resmi maç olduğu için iyi hazırlanıyoruz. İyi bir hazırlık maçı yaptık, kendimizi denedik. Rusya maçına hazır olup iyi dinlenip Rusya'yı Rusya'da yenmek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.