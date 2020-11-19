Efsane güreşçi Reşit Karabacak koronaya yenik düştü

Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, 66 yaşında yaşımını yitirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Karabacak koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

Karabacak'ın naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı. Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

MİLLİ TAKIMDA ANTRENÖRLÜK YAPIYORDU

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yapıyordu.