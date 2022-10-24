Emre Kutalmış Ateşli, Dünya Tekvando Grand Prix'sinde üçüncü oldu

Milli sporcu Emre Kutalmış Ateşli, İngiltere'de düzenlenen 2022 Dünya Tekvando Grand Prix'sinde bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyon, Manchester şehrinde sona erdi.

Emre Kutalmış Ateşli bronz madalya kazandı

AA'Nın aktardığına göre; müsabakaların son gününde erkekler +80 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun ilk iki gününde kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel gümüş, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye böylece organizasyonu 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.