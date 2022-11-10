Emrehan Gedikli, A Milli Takım tercihini açıkladı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Emrehan Gedikli milli takım kararını ay-yıldızlı formadan yana kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takım kadrosunda aldığı dört isimle sürpriz yaptı. Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan İlkhan ve Samet Akaydın ilk kez Ay-yıldız formayı giyecek.

Bir sürpriz de Ümit Milli Takım'dan geldi. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, 17 Kasım Perşembe günü Avustralya ve 21 Kasım Pazartesi günü ise Polonya ile oynanacak özel maçların kadrolarını açıkladı.

Ümit Milli Takım kadrosunda

Teknik Direktör Kafkas'ın açıkladığı kadroda sürpriz bir de isim göze çarptı. Trabzonspor 'un sezon başında Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Emrehan Gedik, Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana yapan Emrehan, oynanacak iki özel maçta boy gösterecek.

Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Emrehan Gedikli, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Emrehan'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Sevgili futbolseverler, haftalardır Milli Takım tercihimi hangi ülkeden yana kullanacağıma dair düşünceler içerisindeydim. Almanya benim doğup, büyüdüğüm, futbol sevgimi keşfettiğim ve kariyer yolculuğumda bana her zaman desteğini hissettiren ülkedir.

Almanya için ilk milli maçıma çıktığımda 15 yaşındaydım. Buna daha niceleri eklendi ve takım olarak hüm düşmeyi hem de kalkmayı öğrendik. Asla unutulmayacak bu inanılmaz günler için başta federasyona ardından tüm hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

Uzunca düşündüğüm ve ailemle fikir alışverişinde bulunduğum çok yoğun haftalardan sonra şöyle bir karar verdim. Atalarımın geldiği, kendimi daha ait hissettiğim ve daima kocaman bir sevgiyle kalbimde taşıdığım Tükiye'mizi temsil etmeyi, bu karardan dolayı da ne kadar mutlu ve gururlu olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Artık takımımız ve ülkemiz adına bana görev verildiğinde Ay Yıldızı göğsümde taşıyıp elimden gelen her şeyi vermek için sabırsızlanıyorum."





Alt yaş kategorilerinde Almanya'da oynadı

Genç oyuncu daha önce Almanya Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde görev yapmıştı. Emrehan, Almanya U15'te iki maç, U16'da beş maç, U17'de sekiz maç, U18'de bir maç ve U19'da ise yedi maça çıkmıştı. 19 yaşindaki oyuncu bu 21 karşılaşmada 10 kez gol sevinci yaşamıştı.