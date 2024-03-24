Endrick attı! Brezilya, İngiltere'yi devirdi

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Gareth Southgate'in çalıştırdığı İngiltere ile Dorival Junior'un ekibi Brezilya hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
İngiltere'nin ev sahipliğinde Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Brezilya, 1-0'lık skorla kazandı.
Endrick'ten ilk gol
Maçın tek golünü 80. dakikada Palmeiras takımında forvet pozisyonunda görev yapan Endrick kaydetti ve milli takım ile ilk golüne imza attı.
İngiltere bir sonraki karşılaşmasında Belçika'yı konuk ederken, Brezilya da İspanya deplasmanına gidecek.
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