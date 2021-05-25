Enes Ünal: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Antalya’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Antalya’ya gelen Enes Ünal, değerlendirmelerde bulundu. Bu sezon La Liga’da 28 maça çıkan Enes, bu maçlarda fileleri 4 defa havalandırırken 2 defa da asist yaptı.

“BU ANI BEKLİYORDUK”

İspanya’da Getafe forması giyen Enes Ünal, "Heyecan bizim için çok önceden başladı. Bu anı bekliyorduk. Sonunda kamp bizim için başlayacak. İnşallah iyi hazırlanıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız." sözlerini kullandı.

Cenk Tosun’un sakatlığının hatırlatılmasından sonra takımdaki forvetlere değinen Enes Ünal, "Burak Ağabey, ben, Kenan var. Halil geldi, Kerem de orada oynayabilir. Çok oyuncumuz var. Kim oynarsa oynasın hepimizin tek görevi elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bunu da son ana kadar yapmaya çalışacağız." dedi.