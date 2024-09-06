Engin Fırat’ın ekibi Kenya, Afrika Uluslar Kupası’na beraberlikle başladı

İHA
Teknik direktörlüğünü Engin Fırat’ın yaptığı Kenya A Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeleri J Grubu’nda ilk maçını oynadı.
Kenya, ilk maçında ağırladığı 2014 Afrika Uluslar Kupası 4.'sü Zimbabve ile golsüz berabere kaldı. Grubun ilk maçında taraflar 1’er puanı paylaştı.
SIRADAKİ RAKİP NAMİBYA
Fırat’ın öğrencileri, bir sonraki maçını 10 Eylül Salı günü Namibya ile oynayacak.
J Grubu’nda Kenya ile birlikte Zimbabve, Namibya ve Kamerun yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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