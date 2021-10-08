Enner Valencia, milli takımda coştu

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme grubunda Ekvador, sahasında Bolivya'yı 3-0 yenerken Enner Valencia 2 golle yıldızlaştı.

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu 10. maçında Ekvador, sahasında Bolivya'yı konuk etti.

VALENCIA YILDIZLAŞTI

Monumental Banco Pichincha Stadı'nda oynanan maçı Ekvador 3-0 kazanırken maçın yıldızı Fenerbahçeli Enner Valencia oldu.

14. dakikada Estrada ile öne geçen Ekvador'da Valencia, 17 ve 19. dakikalarda attığı gollerle sakoru 3-0'a çıkardı ve takımının galibiyete taşıyan isim olmayı başardı.

Enner Valencia'dan Bolivya'ya 2 gol - İZLE







64'TE OYUNDAN ÇIKTI

Valencia maçta 64 dakika görev yaparken yerini Joshimar Rojas Lopez'e bıraktı.

Ekvador bu sonuçla 16 puana yükseldi ve puan kaybeden Uruguay'ın üzerinde üçüncü sıraya yükseldi.

GOLLERİ ATTI, TARİHE GEÇTİ

9.4 ortalamasıyla maçın yıldızı seçilen Enner Valencia, toplamda attığı 33 gol ile Ekvardor Milli Takımı'nın en çok gol atan futbolusu olarak tarihe geçti.