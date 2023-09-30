Eren Dinkçi: Teklif gelirse Türkiye'yi seçeceğim Bundesliga ekiplerinden Heidenheim formasını giyen Eren Dinkçi, teklif gelmesi halinde A Milli Takım forması giyebileceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'nın yeni takımlarından olan Heidenheim'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Eren Dinkçi, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Werder Bremen'den Heidenheim'a kiralık olarak giden ve buradaki performansıyla dikkat çeken genç isim, kendisi için işlerin neden bu kadar iyi gittiğine yönelik gelen soru karşısında, "Futboldan daha fazla keyif alıyorum" yanıtını verdi.

"Ben sadece oynamak ve futbolla eğlenmek istiyorum"

Hücum oyuncusu, sözlerine şöyle devam etti:

Sezon öncesinde de söyledim. Goller, asistler bunların hepsi benim için birer bonus. Ben sadece oynamak ve futbolla eğlenmek istiyorum.

"Geniş kadrodaydım ama maalesef sonunda olmadı"

Türkiye U19 için 1 maç oynayan, Almanya U20'de ise 3 maça çıkan Eren Dinkçi, davet alması halinde Türkiye'yi seçeceğini söyledi.

Dinkçi, şu açıklamayı yaptı:

Son milli takım arası sırasında Stefan Kuntz ve teknik direktörümüz Frank Schmidt arasında temas vardı. Geniş kadrodaydım ama maalesef sonunda olmadı.

"Gerçekleşirse mutlu olurum"

Eren Dinkçi, milli takım konusunda sözlerini, "Bu konuda hiç stres yapmıyorum ve gerçekleşirse mutlu olurum." diye sürdürdü.

Genç futbolcu ayrıca, bunun "Gerçekleşecek bir hayal" olduğunu aktardı.

Yeni sezona harika başladı

Werder Bremen ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Eren, kiralık olarak forma giydiği Heidenheim ile bu sezon 6 resmi maça çıktı.

Sağ kanatta ve santrforda oynayan genç isim, 5 gol ve 1 asistle mücadele etti.