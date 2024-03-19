Eren Dinkçi'den milli takım itirafı Heidenheim'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Eren Dinkçi'den dikkat çeken bir milli takım itirafı geldi.

ensonhaber.com

Almanya Bundesliga'da 26 hafta sonunda topladığı 29 puanla 11. basamakta yer alan Heidenheim'da oynayan Eren Dinkçi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Werder Bremen'den Heidenheim'a kiralanan 22 yaşındaki isim, milli takım tercihi hakkında konuştu.

"Sadece bir federasyonun benimle temasa geçtiğini söyleyebilirim"

Kicker'a konuşan Eren, şu sözleri sarf etti:

Sadece bir federasyonun benimle temasa geçtiğini söyleyebilirim. Ancak bu federasyonun Türkiye Futbol Federasyonu mu yoksa Almanya Futbol Federasyonu mu olduğunu söyleyemem.

"Bu öyle kolay verilebilecek bir karar değil"

Sağ kanat oyuncusu, ayrıca şunları dedi:

Bu öyle kolay verilebilecek bir karar değil. Kalbinizi dinlemeniz gerekiyor. İçgüdülerinizi dinlemelisiniz, kafanızı dinlemelisiniz...

Bu sezon 26 maçta forma giydi

Eren Dinkçi, alt yaş kategorilerinde Türkiye U-19 ve Almanya U-20 takımlarının formalarını giymişti.

Genç isim, Heidenheim forması ile toplamda çıktığı 26 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.