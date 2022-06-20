Antalya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya kazanarak ilk madalyasını almış oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen şampiyonada Fransa'yı yenerek bronz madalya alan milli takım, tarihi bir başarıya imza attı.

Enver Yıldırım, Muhammed Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan'dan oluşan Erkek Kılıç Milli Takımı, Tablo 16'da Gürcistan, Tablo 8'de İtalya'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Erkek Kılıç Milli Takımı'ndan Avrupa'da tarihi başarı - VİDEO

Bronz madalya mücadelesinde Fransa'yı yendik

Yarı finalde Ukrayna'ya mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde Fransa ile karşılaştı.

Milli takım, bronz madalya maçında Fransa'yı 45-39 yenerek tarihi bir başarı elde etti.

Bugüne kadarki en iyi büyükler Avrupa derecesi

AA'nın haberine göre; Milli takım, böylece 99 yıllık Türk eskrim tarihinde bugüne kadarki en iyi büyükler Avrupa derecesini elde etti.

Erkek Kılıç Milli Takımı sporcularından Enver Yıldırım, "Bugün gerçekten tarih yazdık. Antalya'da, evimizde oynadık. Tarihe imza attık, büyükler Avrupa üçüncüsü olduk. Çok mutluyum, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Büyük bir başarıya imza attık"

Muhammed Anasız, "Türkiye eskrim tarihinde büyük bir başarıya imza attık. En alt kademeden en üst kademeye kadar herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Madalya kazanmış takımları yendik"

Takım ruhunu yakaladıklarını vurgulayan Kerem Çağlayan, dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanmış takımları yendiklerine dikkati çekti. Tolga Aslan da çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Kadın milli takımı 10. oldu

Öte yandan, bugün piste çıkan Kadın Flöre Milli Takımı (İrem Karamete, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan); Polonya, Büyük Britanya ve Avusturya ile yaptığı karşılaşmalar sonucu şampiyonayı 10. sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın kadınlar epe ve erkekler flöre kategorilerinde takım maçları gerçekleştirilecek.