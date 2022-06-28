Petrol
113.57
2.33%
Euro
17.533
0.04%
Dolar
16.6583
0.80%
Altın
975.4
0.68%
Borsa
249
-1.54%
Bitcoin
348.076
0.35%
BTXN Coin
7.04
0.42%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımımız, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı!

    Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımımızdan Cezayir'de tarihi başarı..
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 15:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımımız, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı!

    Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız tarih yazmaya devam ediyor.

    Erkek Artistik Cimnastik Takımımız altın madalyanın sahibi oldu.

    Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımımız, Akdeniz Oyunları nda altın madalya kazandı! #1

    Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takımımız, 251,25 puan ile altın madalyanın sahibi oldu. Milli takımımızın ardında 2. olan İtalya, 246,1 puanla gümüş,3. olan Fransa ise 242,9 puanla bronz madalya kazanmaya hak kazandı..

    Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımımız, Akdeniz Oyunları nda altın madalya kazandı! #2


    İlginizi Çekebilir

    S&P, Euro Bölgesi'nin büyüme tahminini düşürdü
    Ekonomi

    S&P, Euro Bölgesi'nin büyüme tahminini düşürdü

    Beşiktaş, Muleka ile prensipte anlaştı
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Muleka ile prensipte anlaştı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir