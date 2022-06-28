Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımımız, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı!

Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımımızdan Cezayir'de tarihi başarı..

Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız tarih yazmaya devam ediyor.

Erkek Artistik Cimnastik Takımımız altın madalyanın sahibi oldu.

Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takımımız, 251,25 puan ile altın madalyanın sahibi oldu. Milli takımımızın ardında 2. olan İtalya, 246,1 puanla gümüş,3. olan Fransa ise 242,9 puanla bronz madalya kazanmaya hak kazandı..