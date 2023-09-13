Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'nda da gollerine devam ediyor
İHA

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli takımda da gollerine devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti.

Haaland, bu golle birlikte milli takım kariyerinde çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı.

Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'nda da gollerine devam ediyor

8 gol daha atarsa tarihe geçecek

Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak.

Manchester City formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Haaland, 6 gol kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)