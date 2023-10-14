Erling Haaland, Norveç tarihinin en golcü 2. ismi oldu Norveçli yıldız Erling Haaland milli formayla 27. golünü atarak, 26 golü bulunan Einar Gundersen’i geçip Norveç Milli Takımı tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu.

ensonhaber.com Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 6. haftasında Norveç, deplasmanda Güney Kıbrıs deplasmanına çıkmıştı. AEK Arena'da oynanan maçı Norveç 4-0 kazanarak sahadan farklı skorla ayrılmayı başarmıştı. Bu maçta ise 2 gol kaydeden Haaland önemli bir başarı yakaladı. Rekora 5 gol uzakta Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, milli takım formasıyla çıktığı 27 maçta 27 gole imza atarak, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Bu alanda 26 golü bulunan eski milli futbolcu Einar Gundersen’i geçerek Norveç tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu. Listenin zirvesinde ise attığı 33 golle Jörgen Juva bulunuyor.