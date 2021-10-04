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    Erling Haaland: Türkiye maçında yokum

    Norveç Milli Takımı'nda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Erling Haaland "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 14:47
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    Erling Haaland: Türkiye maçında yokum

    Erling Haaland, Norveç milli takımının kritik Türkiye ve Karadağ maçlarında oynayamayacağını açıkladı.

    HAALAND "ÜZGÜNÜM" DEDİ

    Haaland, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm." açıklamasını yaptı.

    Öte yandan Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose da "Erling Haaland'ın sakatlığı var. Ağrıları hala yoğun biçimde devam ediyor. Tedavi çabalarımız sonuç vermedi. Hafta boyunca kendini denedi ancak olmayacak." dedi.

    Erling Haaland: Türkiye maçında yokum #1

    "MİLLİ MAÇLAR İÇİN GÖNDERMEYECEĞİZ"

    Alman teknik adam, "Sakatlığı nedeniyle son 3 maçımızda oynayamadı. Onu milli maçlar için Norveç'e göndermeyeceğiz. Burada kalacak ve tedavisine devam edecek. Önümüzdeki süreci yüzde 100 sağlıklı hale gelebilmesi için geçirecek. Aynı zamanda bu süreçte kaslarını dinlendirecek." ifadelerini kullandı.

    "EN ERKEN 16 EKİM'DE DÖNEBİLİR"

    Rose, "Haaland, en erken 16 Ekim'deki Mainz maçında forma giyebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    ALEXANDER SÖRLOTH DA YOK

    2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde milli takımımız ile 8 Ekim'de kritik bir maça çıkan Norveç'te, Erling Haaland dışında Alexander Sörloth da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

    Erling Haaland: Türkiye maçında yokum #2

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