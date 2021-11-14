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    Erman Toroğlu: Şenol Güneş yıllarca Terim'in ekmeğini yedi

    Cebelitarık maçının ardından Milli Takım'ın performansını değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, Stefan Kuntz'un sırtını Fatih Terim'e dayadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 13:30
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    Erman Toroğlu: Şenol Güneş yıllarca Terim'in ekmeğini yedi

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

    Milli Takımımızın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

    Milli Takım için mucizenin gerçekleştiği iki maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Erman Toroğlu: Şenol Güneş yıllarca Terim in ekmeğini yedi #1

    “ŞENOL GÜNEŞ EGOLU DAVRANMASAYDI BAŞARILI OLURDU”

    Toroğlu, "Stefan Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak çok doğru bir iş yaptı. Şenol Güneş, Milli Takımda yıllarca Fatih Terim'in ekmeğini yedi, egolu davranmayıp Kerem, Halil, Berkan ve Barış'a sırtını dönmeseydi yine başarılı olacaktı ama inadının kurbanı oldu." dedi.

    Erman Toroğlu: Şenol Güneş yıllarca Terim in ekmeğini yedi #2

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