Erman Toroğlu: Şenol Güneş yıllarca Terim'in ekmeğini yedi

Cebelitarık maçının ardından Milli Takım'ın performansını değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, Stefan Kuntz'un sırtını Fatih Terim'e dayadığını söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Milli Takımımızın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

Milli Takım için mucizenin gerçekleştiği iki maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

“ŞENOL GÜNEŞ EGOLU DAVRANMASAYDI BAŞARILI OLURDU”

Toroğlu, "Stefan Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak çok doğru bir iş yaptı. Şenol Güneş, Milli Takımda yıllarca Fatih Terim'in ekmeğini yedi, egolu davranmayıp Kerem, Halil, Berkan ve Barış'a sırtını dönmeseydi yine başarılı olacaktı ama inadının kurbanı oldu." dedi.