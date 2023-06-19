Ermenistan, Letonya karşısında kazandı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda ile Letonya karşı karşıya geldi. Ermenistan'ın sahasında oynanan mücadelede ev sahibi maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golü 35. dakikada Tiknizyan, 90+1' dakikada penaltıdan Barseghyan'dan geldi. Letonya'nın golünü ise 67. dakikada Savalnieks attı.

Ermenistan 6 puana yükseldi

Ermenistan bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltirken, Letonya ise üçüncü maçından da puansız ayrıldı.

Ermenistan sıradaki maçında A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak. Letonya ise Hırvatistan'a konuk olacak.

Ermenistan, Letonya karşısında kazandı