Ermenistan, Letonya karşısında kazandı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'la D Grubu'nda yer alan Ermenistan, Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Letonya karşı karşıya geldi. Ermenistan'ın sahasında oynanan mücadelede ev sahibi maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golü 35. dakikada Tiknizyan, 90+1' dakikada penaltıdan Barseghyan'dan geldi. Letonya'nın golünü ise 67. dakikada Savalnieks attı.

Ermenistan 6 puana yükseldi

Ermenistan bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltirken, Letonya ise üçüncü maçından da puansız ayrıldı.

Ermenistan sıradaki maçında A Milli Futbol Takımımız ile karşılaşacak. Letonya ise Hırvatistan'a konuk olacak.