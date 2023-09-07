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Milli Takımı, 8 Eylül Cuma akşamı 21.45’te Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maçta Türk Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Hasan Polatkan Havaalanı’na inen kafileyi Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Futbol Federasyonu görevlisi Yakup Özhan karşıladı.

Takım oteline geçti

Takım, pasaport işlemlerinin ardından konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Ermenistan Milli Takımı’nı taşıyan otobüs geniş güvenlik önlemleri altında, koruma konvoyu eşliğinde Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi’ndeki otele vardı.

Ermenistan Milli Futbol Takımı, Eskişehir'e geldi