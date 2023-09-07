Ermenistan Milli Futbol Takımı, Eskişehir'e geldi

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Ermenistan Milli Takımı, 8 Eylül Cuma akşamı 21.45’te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maçta Türk Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.
Hasan Polatkan Havaalanı’na inen kafileyi Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Türkiye Futbol Federasyonu görevlisi Yakup Özhan karşıladı.
Takım oteline geçti
Takım, pasaport işlemlerinin ardından konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
Ermenistan Milli Takımı’nı taşıyan otobüs geniş güvenlik önlemleri altında, koruma konvoyu eşliğinde Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi’ndeki otele vardı.