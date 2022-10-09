Ermenistan'dan A Milli Takımımıza hadsizlik

A Milli Futbol Takımımızın rakibi Ermenistan sosyal medyada tüm rakiplerine kendi dilinde merhaba mesajı atarken Türkiye için İngilizce tweet atarak tepki çekti.

EURO 2024 elemelerinde A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile aynı grupta yer aldı.

EURO 2024 yolundaki rakibimiz Ermenistan'ın futbol federasyonu hesabı ise sosyal medyada tepki çeken bir harekete imza attı.

Önce mesaj yollamadı, sonra Türkçeyi kullanmadı

Önce Hırvatistan, Galler ve Letonya'ya kendi dillerinde "merhaba" tweeti atan Ermeniler, Türkiye için bir mesaj yollamadı.

Sosyal medyadaki Türklerden gelen tepkiler üzerine A Milli Takımımıza da mesaj yollayan Ermenistan Futbol Federasyonu bu kez de Türkçe yerine İngilizce tweet atmayı tercih etti.

Türk kullanıcılar Ermenilere olumsuz mesajlar atarak tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.