Ermenistan'la berabere kalınca sosyal medya yıkıldı: Stefan Kuntz istifa A Milli Takımımızın Eskişehir’de Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Stefan Kuntz, sosyal medyada açılan etiketle istifaya davet edildi.

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda lider konumda olan A Millilerimiz, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Ermenistan ile Eskişehir’de 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı.

Ermenistan’ın 49’da Dashyan ile bulduğu gole, ilk kez A Milli olma gururunu yaşayan Bertuğ Yıldırım’ın 88. dakikadaki yanıtıyla sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldık.

Karşılaşmanın ardından Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Kuntz istifaya çağrıldı

Kadro ve taktik tercihleri sebebiyle alınan başarısız sonuçtan sorumlu tutulan Alman teknik adam Stefan Kuntz için, X sosyal medya platformunda, “#StefanKuntzİstifa” hashtagi açıldı.

Kullanıcılar, yaptıkları paylaşımlarla kısa süre içerisinde bu hashtagi Türkiye gündeminin 1. sırasına taşıdı.