Ermenistan'la berabere kalınca sosyal medya yıkıldı: Stefan Kuntz istifa

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda lider konumda olan A Millilerimiz, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Ermenistan ile Eskişehir’de 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı.
Ermenistan’ın 49’da Dashyan ile bulduğu gole, ilk kez A Milli olma gururunu yaşayan Bertuğ Yıldırım’ın 88. dakikadaki yanıtıyla sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldık.
Karşılaşmanın ardından Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Kuntz istifaya çağrıldı
Kadro ve taktik tercihleri sebebiyle alınan başarısız sonuçtan sorumlu tutulan Alman teknik adam Stefan Kuntz için, X sosyal medya platformunda, “#StefanKuntzİstifa” hashtagi açıldı.
Kullanıcılar, yaptıkları paylaşımlarla kısa süre içerisinde bu hashtagi Türkiye gündeminin 1. sırasına taşıdı.