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Ermenistan'la Galler yenişemedi! Sonuç A Milli Takım'a yaradı

Ermenistan'la Galler yenişemedi! Sonuç A Milli Takım'a yaradı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımızın liderlik için çekiştiği Galler Ermenistan ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Galler'in grupta liderlik şansı kalmadı.