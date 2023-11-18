Ermenistan'la Galler yenişemedi! Sonuç A Milli Takım'a yaradı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. hafta karşılaşmasında Oleksandr Petrakov'un çalıştırdığı Ermenistan ile Robert Page yönetimindeki Galler karşı karşıya geldi.
Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadı'nda oynanan maç karşılıklı gollere sahne olurken, müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Galler'in golünü 45+2. dakikada Nayiar Tiknizyan (KK) kaydetti. Ermenistan'ın golünü ise 5. dakikada Lucas Zelaryan attı.
Galler'in liderlik şansı kalmadı
Bu sonuçla liderlik için çekiştiğimiz Galler 11 puana yükseldi ve grup birinciliği şansını kaybetti. Ermenistan ise 8 puana çıktı.
Milli Takımımız grubun son haftasında Cardiff'te salı akşamı saat 22.45'te Galler ile karşılaşacak. Ermenistan ise liderlik ihtimali bulunan Hırvatistan deplasmanına konuk olacak.
İşte D Grubu'nda puan durumu
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