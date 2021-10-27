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    Ersin Destanoğlu, A Milli Takım'a yükseliyor

    Ersin Destanoğlu, A Milli Takım'a yükseliyor

    Derbiyi izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, hayran kaldığı Ersin Destanoğlu'nu aday kadroya çağırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 09:10
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    Derbinin 81. dakikasında kurtardığı penaltıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Ümit Milli Takım'dan, A Milli Takım'a terfi ediyor.

    KUNTZ, ERSİN'İ ÇAĞIRACAK

    Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan dev maçı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte statta izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Ersin'i kadroya çağırmaya hazırlandığı belirlendi.

    Ersin Destanoğlu, A Milli Takım a yükseliyor #1

    Ersin'in son dönemdeki yükselen performansından çok memnun olan Kuntz'un, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile oynanacak maçların kadrosuna Sinan Bolat'ın yerine 20 yaşındaki siyah-beyazlı kaleciyi dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    ERSİN DE MESAJ GÖNDERMİŞTİ

    Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinden sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım için davet beklediğini belirterek, Kuntz'a mesaj göndermişti.

    Ersin Destanoğlu, A Milli Takım a yükseliyor #2

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