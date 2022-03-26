Ersin Destanoğlu İskoçya maçında coştu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda İskoçya'yı mağlup ederken Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.

U21 Milli Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri 6. maçında İskoçya'ya konuk oldu. Belçika ve Danimarka mağlubiyetlerinin ardından İskoçya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran Tolunay Kafkas'ın öğrencileri, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tynecastle Park Stadı'nda galibiyeti getiren goller; 29'da Furkan Bayır ve 73'te Welsh'ten (k.k.) geldi.

7 puana ulaşan Milliler, 2 maç fazlasıyla 2. sıradaki Danimarka'nın 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. 4 puanlı İskoçya ise 4. basamakta.

13 ŞUT 12 KURTARIŞ

Maçta en çok konuşulan isim ise Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu oldu. Genç kaleci İskoçya maçında yaptığı kurtarışlarla alkış aldı. Maçın henüz ilk dakikasında yaptığı kurtarış ise hafızalara kazındı.

Genç kaleci Ümit Milli Takım’la çıktığı son 3 maçta kalesine gelen 13 şutun 12’sini çıkarmayı başardı.