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- Ersu Şaşma sırıkla atlamada Avrupa üçüncüsü
Ersu Şaşma sırıkla atlamada Avrupa üçüncüsü
23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada bronz madalya kazanarak, bu dalda Türkiye adına bir ilki başardı.
- AA
- 11.07.2021 - 01:36
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen organizasyonda Ersu Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.
SIRIKLA ATLAMADA MADALYA KAZANAN İLK ATLET
Ersu bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.