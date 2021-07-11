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Ersu Şaşma sırıkla atlamada Avrupa üçüncüsü

Ersu Şaşma sırıkla atlamada Avrupa üçüncüsü

23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada bronz madalya kazanarak, bu dalda Türkiye adına bir ilki başardı.