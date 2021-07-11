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    Ersu Şaşma sırıkla atlamada Avrupa üçüncüsü

    23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada bronz madalya kazanarak, bu dalda Türkiye adına bir ilki başardı.
    • AA
    • 11.07.2021 - 01:36
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    Ersu Şaşma sırıkla atlamada Avrupa üçüncüsü

    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen organizasyonda Ersu Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

    SIRIKLA ATLAMADA MADALYA KAZANAN İLK ATLET

    Ersu bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.

    Ersu Şaşma sırıkla atlamada Avrupa üçüncüsü #1

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