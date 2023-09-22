Ersun Yanal'dan Vincenzo Montella yorumu Eski teknik direktör ve yorumcu Ersun Yanal, A Milli Takım'ın yeni çalıştırıcısı Vincenzo Montella hakkında, "Maalesef ülke hala bir teknik direktör çıkaramadıysa, milli takımı temsil etmek bir yabancıya düşüyorsa bundan ders çıkarmamız gerekiyor" dedi.

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Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ı 3 yıllığına İtalyan teknik adam Montella'ya emanet etti.

Daha önce Adana Demirspor'da da 2 sezon görev alan Montella böylelikle ay-yıldızlıların tarihindeki 47. teknik direktörü olacak.

Bu gelişmenin ardından yorumcu ve eski teknik direktör Ersun Yanal, TFF'nin Montella tercihini yorumladı.

"Daha çok değişiklik yapacağımızı düşünüyorum"

Bir dönem milli takımı da çalıştıran 61 yaşındaki futbol adamı, sözlerine şöyle başladı:

Bu değişiklikler Türk futboluna katkıda bulunacaksa hepimiz mutlu oluruz. Ama görüyorum ki milli takımların oluşumundan bu yana 60 küsür tane teknik direktör eskiten ve çağdaş bugünkü futbolda 2002 Dünya Kupası'na katılan onun dışında Avrupa Şampiyonlarında 90'lı yılların sonuna kadar bekleyen bir milli takım. Sistem ve disiplin olmadıkça biz daha çok değişiklik yapacağımızı düşünüyorum.

"Milli takımı temsil etmek bir yabancıya düşüyorsa bundan ders çıkarmamız gerekiyor"

BeIN Sports'a konuşan Ersun Yanal, açıklamalarına şöyle devam etti:

Mesele alt taraftaki koordinasyonu yapmak. Maalesef ülke hala bir teknik direktör çıkaramadıysa, milli takımı temsil etmek bir yabancıya düşüyorsa bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Bizi yönetenlerin de oturup düşünmesi gerekiyor. Biraz ironi yapıyorum ve keşke diyorum ki şu an Avrupa'da en çok para kazanan, en popüler olan, flaş takımlarını yöneten bir teknik adamlardan biri gelseydi de şu teknik adam meselesini rafa kaldırsaydık. Çünkü her olayın sonunda bir teknik adam programı yenileniyor. Sil baştan geriye dönüyoruz. Tamam da yönetenler ne yapıyor. Onların görevi ne? Onların bu konuda hiç sorumlulukları yok mu?

"Hayırlısı olsun ben çok umutlu değilim"

Yanal, sözlerini şu şekilde noktaladı: