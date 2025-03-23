A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etmişti.
Bu akşam Puskas Arena'da oynanacak rövanş maç öncesinde avantajı ele alan A Milli Takım'da kaleci tartışması yaşanıyor.
Son dönemde birçok formda file bekçisinin olmasıyla birlikte kaleyi kimin koruyacağı soru işareti oluşturdu.
"KALEYİ KİM KORUMALI?"
ESH Spor muhabiri Hazal Palavar ise bu konu hakkında taraftarlara mikrofon uzattı.
Palavar, futbolseverlere, "A Milli Futbol Takımı'nın kalesini kim korumalı?" sorusunu yöneltti.
FARKLI CEVAPLAR VERİLDİ
Taraftarlar ise bu soru karşısında; Uğurcan Çakır, Mert Günok, Berke Özer, Okan Kocuk, Günay Güvenç ve İrfan Can Eğribayat cevaplarını verdi.
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