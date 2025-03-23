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ESH Spor sordu: A Milli Futbol Takımı'nın kalesini kim korumalı?

ESH Spor sordu: A Milli Futbol Takımı'nın kalesini kim korumalı? ESH Spor taraftarın nabzını tutmaya devam ediyor. Muhabirimiz Hazal Palavar, futbolseverlere "A Milli Futbol Takımı'nın kalesini kim korumalı?" sorusunu yöneltti.