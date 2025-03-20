Haber Merkezi
UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Macaristan karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, taraftarlara mikrofon uzattı.
Palavar, stadyum önünde futbolseverlere, "A Milli Takım'a kim çağrılmalıydı?" sorusunu yöneltti.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT CEVABI
Taraftarlar ise bu soru karşısında Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat cevabını verdi.
26 yaşındaki file bekçisinin aday kadroda yer alabileceği ifade edildi.
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