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ESH Spor sordu: A Milli Takım'a kim çağrılmalıydı?

ESH Spor sordu: A Milli Takım'a kim çağrılmalıydı? ESH Spor taraftarın nabzını tutmaya devam ediyor. Muhabirimiz Hazal Palavar, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maç öncesi stadyum önünde futbolseverlere mikrofon uzattı.