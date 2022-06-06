Eski Beşiktaşlı Milosevic'ten Haaland'a küfür

Norveç'in, İsveç'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Erling Haaland, eski Beşiktaşlı stoper Milosevic'in kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

Uluslar Ligi H Grubu'nda Norveç, evinde İsveç'i ağırladı. 2-1 biten mücadeleyi Norveç kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Norveçli golcü Erling Haaland, Beşiktaş'ın eski İsveçli stoperi Alexander Milosevic ile ilgili konuştu.

"Ayağımı kıracağını söyledi"

Norveç'in İsveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Haaland, "Daha maçın ilk dakikasında bana o...u dedi. Güldüm. Sonra ayağımı kıracağını söyledi. 1.5 dakika sonra gol attım. Sonra da golümü onun önünde kutladım." ifadelerini kullandı.

"Norveç için oynarken çok mutluyum"

Erling Haaland daha sonra, "Norveç için oynarken çok mutluyum, çok gururluyum. Gol attığım zaman ne kadar gururlandığımı gözlerimden okuyabilirsiniz. Harika bir his. Bu ülkeyi daha fazla mutlu etmek istiyorum. Çünkü, Norveçliler daha fazla mutluluğu hak ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.